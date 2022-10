Baja Portalegre 500/SS3, Inter 2: estupenda exibição de Armindo Araújo | AutoSport

Grande prestação de Armindo Araújo /Luís Ramalho (Can Am Maverick X3) até à passagem do segundo Inter, com a dupla campeã de Portugal de Ralis na frente do troço com 22.3s de avanço para João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) que rodam com mais 14 segundos de avanço para Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux), que se mantém virtualmente na frente da corrida, mas agora com menos 36 segundos dos 52.5s que trouxe de avanço para este segundo dia.

Luís Portela de Morais/Tomás Dantas Neves (OT3) colocou-se entre ambos neste parcial,

com João Dias/João Miranda (Can Am X3) atrás de Al Rajhi. Com três T3 (SSV) no top 5 deste parcial, o estado do percurso está a ser muito bem aproveitado pelos ágeis T3, pois pelos vistos o traçado está propício a estes carro com as enormes diferenças de competitividade a esbaterem-se para as grandes máquina T1 e T1+.

Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux) passaram em sexto seguindo-se Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) que neste ponto do traçado, 63.720 Km já perderam mais de um minuto para Armindo Araújo

