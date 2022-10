Baja Portalegre 500/SS3, Inter 1: João Ferreira recupera, Miguel Barbosa atrasa-se… | AutoSport

Hoje, os concorrentes dos automóveis disputam um setor seletivo matinal, com 179,64 quilómetros cronometrados e, depois, o decisivo setor seletivo da tarde, com 204,66 quilómetros cronometrados. Os concorrentes das motos, quads e SSV, por sua vez, terão um único setor seletivo, com 350,89 quilómetros de extensão. E com a forte probabilidade de chuva, a partir do final da manhã, a prova do ACP promete emoção até ao último quilómetro.

Depois de ter terminado o primeiro dia na frente Yazeed Al-Rajhi / Dirk Von Zitzewitz (Toyota), chegaram ao primeiro controlo de passagem da SS3 apenas no sexto posto ainda que para já se tratem apenas de 30 Km.

O mais rápido neste ponto é o segundo classificado João Ferreira/David Monteiro (Mini), que terminou o primeiro dia a 52,5s e neste momento já recuperou 20.2s ao seu adversário.

quem já perdeu algum fulgor neste começo de dia foi Miguel Barbosa / Hugo Magalhães (Toyota), que eram terceiros a 1m09,5s de al Rajhi, mas passaram atrasados no Inter 1 já a perder 1m25s. Mau sinal para um dos candidatos à vitória, algo sucedeu pelo meio.

Armindo Araújo e Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) passaram em segundo apenas a 5.9s de João Ferreira, com Luis Portela Morais (OT3) em terceiro a 12.6. Portanto, um percurso inicial favorável aos carros mais ágeis e aos SSV. Lourenço Rosa / Joaquim Dias (Toyota), terminaram o primeiro dia a 1m21,9s passaram em quarto o Inter 1 a 15.3s, seguindo-se Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) a 18.6s, Yazeed Al-Rajhi e Dirk Von Zitzewitz a 20,2s, João Dias / João Miranda (Can Am), a 21.8s.

Como se percebe, há mexidas na frente, com o atraso de Miguel Barbosa e a recuperação de João Ferreira.

Tempos Online – CLIQUE AQUI