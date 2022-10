Baja Portalegre 500/SS3: Armindo Araújo abandonou | AutoSport

Terminou a aventura de Armindo Araújo e Luís Ramalho na Baja de Portalegre 500. Depois de terem terminado o primeiro dia bem posicionados à geral e na sua classe, e terem feito uma grande primeira parte de SS3, acabaram por desistir já na segunda metade do Setor Seletivo, quando estavam bastante bem posicionados.

Ontem, terminaram o dia na terceira posição entre os concorrentes da categoria T3, a oitava da classificação geral. Já hoje, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Can Am Maverick X3) passaram em segundo apenas a 5.9s de João Ferreira, com Luís Portela Morais (OT3) em terceiro a 12.6 no Inter 1, passaram para a frente do Setor Seletivo no Inter 2, com 22.3s de avanço para João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) mas já não passaram no Inter 4. Algo se passou, claro, foi pena, mas são assim as corridas…