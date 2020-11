Baja Portalegre 500, SS2/Km30: Vasilyev na frente, Porém melhor português, Barbosa de fora

Ao cabo de 30 Km, Vladimir Vasilyev e Dmitro Tsyro (Mini Cooper Countryman) lideram a Baja Portalegre 500 com um registo de 27:56:00, 18 segundos na frente de Guillaume de Mévius/Martijn Wydaeghe (Can Am Maverick X3), que registam 28:14:00. Terceiro lugar neste controlo horário para Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive) com 28:36:00, quarto posto para Ricardo Porém/Manuel Porém (Borgward Borgward BX7 Evo), 28:36:00, que são os melhores portugueses.

Quinto tempo para Aron Domzala/Marciel Marton (Can Am Maverick), 29:01:00. Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford Exr05 Proto) são sextos e os segundos melhores portugueses, com 29:08:00. Sétimo lugar para Vasily Gryazin/Oleg Uperenko (Can-Am Maverick X3), 30:01:00, oitavo para Nuno Matos/Joel Lutas (Fiat Fullback Proto), 30:02:00. Segue-se Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubshi Lancer), 30:04:00.

Décimo lugar para João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), com 31:16. Seguem-se Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux), 31:35:00, Laurent Poletti/Cyril Debet (Can Am Maverick X3).

Os novos Campeões de Portugal de TT, Miguel Barbosa e Pedro Velosa terão abandonado logo na fase inicial da corrida com problemas com a direção assistida da Toyota Hilux Overdrive.

NOTA: Classificações intermédias oficiosas. Tendo em conta a evolução dos tempos pode haver mudanças nesta ordem. Assim que possível faremos a alteração se necessário.