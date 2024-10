Baja Portalegre 500/SS2, Km 54.64: João Ferreira lidera ‘virtualmente’ a prova

À passagem do Km 54.64, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) mantêm o ascendente no SS2, lideram com minuto e meio de avanço para Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) que por sua vez já têm

João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) na ‘cola’ a apenas cinco segundos, tendo recuperado bastante do primeiro para o segundo controlo de passagem e não estão sós já que também Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) rodam apenas a mais um segundo.

Já Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) líderes da prova à geral no final da SS1, há muito perderam essa posição ‘virtualmente’, pois só no final da SS2 os tempos verdadeiramente contam. As classificação parciais contam parte da história mas as contas fazem-se no fim de cada Setor Seletivo. Seja como for, já vão quase a dois minutos de João Ferreira que terminou a SS1 a 16.7s.

Seguem-se Edgar Reis/Fábio Ribeiro (Taurus T3 Max), Alejandro Martins/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) Daniel Silva/Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max ), Paulo Jorge Rodrigues/José Sebastian Cesana (Can Am Maverick X3) e Ricardo Sousa/Jorge Henriques (Can Am Maverick X3) que fecham o top 10 deste ponto de passagem.

Este texto reporta-se ao momento em que foi publicado, claro que temos sempre que referir a existência de concorrentes que vindo de trás podem fazer melhor.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO ACP