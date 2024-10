Baja Portalegre 500/SS2: João Ferreira na frente ao Km 28,73

Ao Km 28,73 da SS2, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) seguemna frente do Setor Seletivo com 18:40.1s, quase um minuto na frente de Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3), que lideram o T3. Seguem-se Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+) três segundos mais atrás, o mesmo sucedendo com João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) e Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) que rodam no mesmo segundo.

Muito equilíbrio entre os Challenger, para já T1+ a destacarem-se. Estão colocados a seguir Alejandro Martins/David Monteiro | Mini John Cooper Works Rally Plus, Luis Recuenco/Sergio Peinado (Toyota Hilux T1+) e Nuno Madeira/André Lopes (Ford Ranger) o que deixa claro que esta fase do percurso é propícia aos carros mais potentes como os Ultimate.

