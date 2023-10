Baja Portalegre 500: Santag Racing Campeã de Equipas e Pilotos… só falta é saber qual | AutoSport

Com o terceiro lugar de João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) e o quarto de Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3), a Santag Racing assegurou o título do CPTT na Categoria T3, bem como o título de pilotos que para já parece que será atribuído a João Dias, mas a verdade é que ainda subsiste alguma dúvida relativamente às classificações finais pois as duas duplas têm um entendimento e interpretação diferentes dos regulamentos.

Como se sabe, Armindo Araújo, devido ao acidente no Rali Serras de Fafe não participou na Prova da Extremadura, e por isso pensava-se que seria esse o resultado a ‘atirar fora’, mas do outro lado da barricada a interpretação é diferente, alegando-se que essa é uma não participação, o que é corroborado pela FPAK, portanto significa isto que Armindo Araújo tem que atirar fora ‘outro’ pior resultado. Se for confirmado ser assim, o que só veremos quando foram publicados os resultados oficiais na FPAK, será João Dias o campeão do T3, se o pior resultado de Armindo Araújo for o ‘zero’ da não participação na Baja TT Extremadura, o título será de Armindo Araújo.

Como já referimos, a FPAK entende que a “não participação” não conta como resultado, mas do lado de Armindo Araújo não estão convencidos e estão a analisar o que vão fazer.

Independentemente de tudo isto, a Baja Portalegre 500 fica registada a letras de ouro na ainda breve história da Santag Racing, que na última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), conquistou o título absoluto por equipas nos automóveis, leva para a sua vitrine o título absoluto de pilotos na Categoria T3 e viu os seus dois pilotos, envolvidos nesta luta particular, terminarem a prova da Taça do Mundo no terceiro e quarto lugares, respetivamente João Dias e Armindo Araújo. “Muito felizes pela conquista do título de equipas, um prémio justíssimo para a nossa estrutura e todos os nossos pilotos, colaboradores e parceiros, numa temporada que foi brilhante para a Santag Racing” apontou David Vieira, manager da equipa do Covão do Coelho.

Os holofotes estavam colocados em João Dias e Armindo Araújo, os dois pilotos da Santag Racing que travaram em Portalegre uma luta particular pela conquista do título de pilotos. «Para nós o relevante foi a prova brilhante que ambos fizeram, com um terceiro lugar à geral do João e vitória nos T3 e a quarta posição do Armindo à geral, com segundo lugar dos T3, o que numa corrida tão competitiva e com alguns dos melhores pilotos do mundo, diz muito da qualidade de cada um deles enquanto pilotos, mas também da nossa equipa, que deu todas as condições a ambos para em pista fazerem valer as suas qualidades na luta pelo título nacional, que fica na Santag Racing» acrescentou.

Recorde-se que já na Baja do Oeste a Santag Racing havia assegurado a conquista do título nacional na Categoria T4 com Rui Farinha e Rui Pita. “2023 tem sido um ano fantástico para nós e estamos muito felizes pelo sucesso dos nossos pilotos” rematou David Vieira.