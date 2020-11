Baja Portalegre 500, Ricardo Porém: “Nunca vi tanta água na minha vida”

Ricardo e Manuel Porém terminaram o primeiro dia da Baja de Portalegre 500 no sexto lugar, apesar de problemas com a caixa de velocidades do Borgward Borgward Bx7 Evo, algo que tem vindo a ser recorrente neste carro. São sextos a 4:13.3 da frente depois dum Setor Seletivo que foi para a dupla uma ‘novidade’. É caso para dizer, Ricardo, bem vindo a Portalegre: “Não tenho palavras para descrever o que foi este Setor Seletivo! Para além disso tivemos problemas de caixa de velocidade, mas a verdade é que nunca vi tanta água na minha vida. Espero conseguir resolver os problemas corrida é longa amanhã há mais, muito difícil complicada é igual para todos parece que é um Portalegre à antiga, filtro cheio de água ver o que é possível fazer”, disse no final do SS2.