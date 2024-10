Baja Portalegre 500: Reviravolta na frente, Gonçalo Guerreiro lidera SS2 ao Km 83.48

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) perderam tempo, e estão agora a cerca de oito minutos de Gonçalo Guerreiro/José Sá Pires (Polaris Rzr Pro R) que lideram neste ponto de cronometragem. Masi na frente à geral, João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) são segundos, 27 segundos na frente de Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) que desta forma reassumem a liderança, (virtual) da prova. Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) rodam um pouco mais atrás a cerca de 40 segundos da frente neste ponto de cronometragem.

Seguem-se Edgar Reis/Fábio Ribeiro (Taurus T3 Max), Paulo Jorge Rodrigues/José Sebastian Cesana (Can Am Maverick X3), Daniel Silva/Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max, Marco Pereira/Eurico Adão (Can Am Maverick X3), Alejandro Martins/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) e Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3)

