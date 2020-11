Baja Portalegre 500: Quem será o novo Campeão?

Como se percebeu com a anulação da Baja TT Idanha-a-Nova, A Baja Portalegre 500 passa a ser – como é hábito – a prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e por isso, a que decide o campeonato. Nesse contexto, a estratégia muda totalmente do lado dos principais favoritos ao ceptro do CPTT.

Nas quatro provas realizadas este ano todas tiveram vencedores distintos, mas Miguel Barbosa e Pedro Velosa são os líderes com 71 pontos. João Ramos/Victor Jesus (nesta prova, Filipe Palmeiro) são segundos com 64 pontos e Tiago Reis/Valter Cardoso terceiros com 58. Estão em jogo 25 pontos para o vencedor e mais quatro tendo em conta os quatro Setores Seletivos). Sabendo-se da exigência da Baja Portalegre, nada pode ser dado como adquirido nesta altura.

João Franco é líder entre os T2 e José Mendes nos T8 enquanto João Paulo Oliveira lidera a Taça de Portugal de Todo-o-terreno.

Seja como for, e reduzindo para já a questão aos dois homens da frente, se João Ramos ganhar, e Miguel Barbosa for segundo, ao líder do campeonato basta vencer dois Setores Seletivos para ser campeão. Se a classificação for esta (1º Ramos, 2º Barbosa), e Ramos vencer três SS, o campeão seria o piloto da ‘Dama Negra’, porque teria mais vitórias, o primeiro fator de desempate. Este é uma exemplo, mas variantes são imensas.

De referir ainda que para lá de Miguel Barbosa e João Ramos, também Tiago Reis e Alejandro Martins ainda pode ser Campeões. A este último, seria preciso um ‘milagre’. O máximo de pontos a que pode chegar são 74, por isso seria preciso que, na prática, os restantes candidatos pontuassem muito pouco ou nada.



Já Tiago Reis, tem ‘outras’ hipóteses. Por exemplo, se vencer, Alejandro Martins for segundo, João Ramos terceiro e Miguel Barbosa quarto, e ainda se o piloto do Mitsubishi vencesse três SS e o outro não fosse ganho por Miguel Barbosa, era campeão. Portanto, resta aguardar pelo desenrolar da prova…