Baja Portalegre 500/qualificação: Miguel Barbosa começa na frente… | AutoSport

O BP Ultimate Adventure Team entrou em grande na sua estreia na Baja Portalegre 500, com Miguel Barbosa/Hugo Magalhães, na sua nova Toyota Hilux T1+) a vencer o prólogo na frente de outro piloto da mesma equipa, Lourenço Rosa/Joaquim Dias, noutra Toyota Hilux T1+, ficando separados por 0.1s.

A dupla da Overdrive Racing, Yazed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz, noutra Toyota Hilux Overdrive T1+ foi terceira a 0.6s, o que significa que ficaram três das novas Hilux T1+ nos três primeiros lugares.

Quarto posto para o Campeonato de Portugal e Europeu de TT, João Ferreira, que com David Monteiro ao lado no Mini John Cooper Works Rally ficaram a 1.7s.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) foram quintos a 4.5s com João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) logo a seguir a 5.6s.

Alejandro Martins e José Marques colocaram o seu Mini John Cooper Works Rally na sexta posição na frente de Francisco Barreto e Carlos Silva (Ford Ranger), com os brasileiros Guilherme Spinelli/Gustavo Gugelmin (Mitsubishi Triton) e Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) a fechar o top 10.

Está estabelecida a ordem das equipas que devem lutar pela dianteira da corrida, tendo já ficado a perceber-se o que já se desconfiava: as novas Hilux T1+ são umas máquinas muito fortes, ficando por saber o que consegue João Ferreira com o Mini.

Aqui, tudo depende muito do tipo de percurso e do ritmo de cada dupla. Já se sabe que Yazeed al Rahji traz esse ritmo do que tem feito no Mundial, ficando por saber como se vão portar Miguel Barbosa e Lourenço Rosa, que se estreiam com estes carros em competição.

Será que os carros chegam para ultrapassar o ritmo competitivo? Vamos ver.

A corrida tem tudo para ser equilibrada, e para além do trio das Hilux T1+, e dos Mini, especialmente o de João Ferreira, em nada se podem descurar Tiago Reis e João Ramos.

Vamos ver o que conseguir fazer Ricardo Porém, mas com a VW Amarok e sem ritmo, ser-lhe-á bem mais difícil, No entanto é sempre candidato a um bom resultado.

O Setor Seletivo de mais logo já dará um forte sinal do que pode ser o resto da corrida, sabendo-se que em Portalegre nunca nada pode ser dado como adquirido…

No T3, liderança igualmente para a BP Ultimate Adventure Team com Luís Portela De Morais/Tomás Dantas Neves (OT3) a serem os mais rápidos, 0.9s na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Can Am Maverick X3 T3) com João Dias/João Miranda (Can Am X3, T3) no terceiro lugar a 6.1s. Roberto Rodriguez (Can Am Maverick XRS, T3) foi quarto na frente de Alexandre Ré/João Pedro Ré (Can Am Maverick, South Racing, T3).

No T4 os mais rápidos foram Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can Am Maverick XRS Turbo RR, South Racing, T4) na frente de Mashari Althefiri/Oriol Vidal (Brp Can Am Maverick Xrs Turbo Rr, South Racing, T4) e E Valeisa/M.Varza (BRP Can Am Maverick XRS Turbo RR T4).

No T8, Nuno Tordo/Nuno Batalha (Nissan Navara) lideraram, 2.7s na frente de Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto), da PRK Sport Rally Team com Georgino Pedroso/Ruben Pedroso (Nissan Navara) em terceiro a 6.8s. Quarto posto para Johan Sanders/Luís Bento (Nissan Navara) na frente de António Martins ( Ford Ranger Proto, PRK Sport Rally Team) e Daniel Silva/Filipe Martins (Nissan Navara). Por fim, no T2, Fernando Barreiros/Sérgio Cerveira (Isuzu D-Max) foram os mais rápidos na frente de Nuno Corvo/José Camilo Martins (Nissan Pathfinder) e José Gameiro/António Saraiva (Toyota Land- Cruiser).

Tempos Online – CLIQUE AQUI