Baja Portalegre 500: Prova neutralizada

Organização da Baja Portalegre 500 está a pedir a todos os concorrentes da categoria de automóveis que estão na pista para deixarem a pista no primeiro ponto de ligação no alcatrão, e regressarem de imediato ao Parque de Assistência na Nerpor em Portalegre. A informação foi veiculada na transmissão em direto da Baja Portalegre 500. A prova foi neutralizada devido às condições climatéricas já que houve vários concorrentes do CPTT que ficaram numa ribeira.