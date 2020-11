Baja Portalegre 500: Prova muito encurtada

Depois de tudo o que se passou ontem na Baja Portalegre 500, um dia muito marcado pela chuva e consequente lama, que levou a que a prova dos autos tivesse de ser muito encurtada o CCD teve de atribuir tempos nominais à maior parte do pelotão.

Para hoje, a organização não quis correr riscos com a parte competitiva e dessa forma foi decidido reduzir fortemente a extensão do percurso. Estavam previstos dois Setores Seletivos para os Autos, um primeiro de 170 Km e e um segundo de 180 Km, foram anulados, existindo apenas um Setor único de 79 Km, parte do que seria o segundo Setor Seletivo de 180 Km.

Autos, Motos, SSV e Quads todos fazem um SS único de 79,12 Km, a disputar esta manhã. O primeiro Auto arranca às 11h45.