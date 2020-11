Baja Portalegre 500: Pedro dias da Silva estava perto…quando o motor ‘morreu’

Foi num cenário absolutamente caótico que Pedro Dias da Silva e José Janela brilharam aos comandos da Ford EXR 05, tendo terminado o primeiro dia de prova no segundo posto à geral e liderando a classificação entre os portugueses, com um avanço de quase minuto e meio para o mais directo rival. Nesta curta etapa de sábado, a dupla da PRK Sport Rally Team ia mantendo a segunda posição à geral e estava a apenas quatro segundos do líder. Porém, um problema de motor da Ford EXR 05 impediu a dupla de ir além do quilómetro 30 e de continuar a lutar numa prova em que superou as maiores dificuldades.

Por seu turno Mike Braun/Ivo Santos terminaram no terceiro lugar do evento Nacional realizando uma prova se mácula, embora tenham cumprido menos 100 quilómetros devido à neutralização do primeiro sector e cancelamento do terceiro. A equipa considerou o resultado muito positivo e uma excelente forma de terminar a temporada. Menos sorte tiveram Edgar Condenso/Nuno Silva, que, depois de capotanço no Prólogo ficaram pelo caminho a meio do sector de ontem à tarde, devido a um problema mecânico.