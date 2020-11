Baja Portalegre 500, Pedro Dias da Silva: “Alcançar um resultado de relevo…”

Está tudo a postos nas fileiras do PRK Sport Rally Team, para a 34ª edição da Baja Portalegre 500. À semelhança das anteriores, serão de novo três as formações inscritas pela equipa nabantina: Pedro Dias da Silva/José Janela apresentam-se nos estradões de terrada capital do Alto Alentejo ao volante da versão mais recente da Ford Ranger EXR05 Proto (nº 210), tendo como ‘escudeiros’ Edgar Condenso/Nuno Silva, em pick-up semelhante (nº 217), surgindo ambos integrados na baja internacional de TT com o cunho da FIA; já Michael Braun/Ivo Santos regressam ao ativo aos comandos do Porsche Cayenne Proto (nº 609), estando inscritos no denominado Evento Nacional.

Quanto a objetivos Pedro Dias da Silva volta a apostar num bom resultado: “Eis-nos chegados à mais conceituada das provas nacionais de TT, evento onde pretendemos alcançar o resultado que, por uma razão ou por outra, nos tem fugido ao longo do corrente ano. A aposta recai na Ranger EXR05 Proto, viatura que estará à altura de nos permitir lutar com os nossos adversários, não só do habitual e forte leque de equipas do CPTT, como das formações estrangeiras inscritas. Estamos conscientes da dureza da prova e da validade dos nossos adversários, mas todos queremos alcançar aqui em Portalegre um resultado de relevo”.