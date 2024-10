Baja Portalegre 500: Pedro Antunes na frente dos SSV no final da SS1

Afinal e como tínhamos alertado no texto, há sempre a possibilidade de um concorrente que segue mais atrás produza uma reviravolta nas classificações e foi isso que sucedeu na corrida dos SSV, no primeiro Setor Seletivo. Depois de um prólogo em que terminou bem mais atrás, Roberto Borrego / Daniel Jordão (Can-Am), acabaram por vencer o SS1, com 1m22,3s de avanço para Luis Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick X) com Pedro Antunes/Nuno Batalha (Can-Am X3) em terceiro a 1m26.4s

Na geral, Roberto Borrego lidera a corrida com 1m14.0s de avanço para Pedro Antunes com Luís Cidade em terceiro a 1m17.1s.

Pedro Grancha/Tomás Neves (Bombardier Maverick R) são quartos da geral. Luis Cidade mostrou-se satisfeito com a sua prestação “ritmo bom, mas amanhá é o maior dia”, enquanto Pedro Antunes revelou que “tudo ok, há menos lama do que esperava, amanhã são 300 km a corrida a sério”.

Pedro Grancha revelou que o SS1 “correu bem, alguns problemas com a visibilidade, travou-nos andamento em algumas zonas, muitas poças, muita água”

João Dias/Mário Ourives (Can-Am Maverick X 3) foram quartos a 49.9s da frente: “foi muito intenso, muita água, mas correu bem”, disse.

Seguira-se Palminha/Nuno Pereira (Can-Am X3)a 1m14.8s, na frente de Arnaldo Monteiro/José Duarte (Polaris Pro R) “espetacular, muita água, muita adrenalina é um Portalegre à séria mas amanhã é outro dia”.

Miguel Cunha (Can-Am Maverick) foi sétimo, na frente de Vasco Martins/Luís Falé (Cam-Am Maverick R)

Hélder Rodrigues (Can-Am Maverick X3) perdeu 18.8s, pois “perdi os óculos” não correu bem, amanhã são muitos km”

Na classificação geral, lidera Pedro Antunes com 3.1s de avanço para Luis Cidade, que venceu a SS1. Terceiro posto para Pedro Grancha, a 37.3s da frente, seguindo-se João Dias, Arnaldo Monteiro e Sérgio Palminha.

