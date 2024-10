Baja Portalegre 500, Paulo Rodrigues e o pódio: “não esperávamos, mas sabíamos que era possível” (áudio)

A Baja Portalegre 500 ficou marcada por um feito inédito em que quase side-by-side ficaram classificados nos quatro primeiros lugares, com Paulo Rodrigues/José Sebastian Cesana (Can Am Maverick X3) a terminarem no lugar mais baixo do pódio, eles que este ano ainda não tinham alcançado um resultado com este relevo: “comecei com alguns problemas não estávamos à espera deste resultado, mas sabíamos que era possível e fizemos para isso…”