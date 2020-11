Baja Portalegre 500, Orlando Romana: “Três ribeiras não permitiam passar…”

O ACP teve que reduzir substancialmente o percurso da Baja Portalegre 500, já que como explicou Orlando Romana, Diretor de Prova Adjunto, havia ribeiras impossíveis de ultrapassar no dia de hoje: “Tentámos resolver a situação caótica, mas a subida do caudal de várias ribeiras levou a que não valesse a pena insistir. Por isso, anulámos a SS3, passámos para a SS4 dos carros e mesmo essa tivemos que reduzir a metade. Três ribeiras que não permitiam passar”, disse Orlando Romana que explicou ainda que o TT é cada vez mais difícil devido à diminuição dos percursos utilizáveis: “Os percursos estão muito limitados, as alternativas são cada vez menores, não dá para dividir em mais SS como nos ralis, não há gente para isso. Seja como for são 80 Km que não são fáceis, água lama, é o possível, e que não atravessava ribeiras grandes”, concluiu.