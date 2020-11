Baja Portalegre 500: Ordem de partida

Já está escolhida a ordem de partida, os vencedores do prólogo, Vladimir Vasilyev e Dmitro Tsyro (Mini Cooper Countryman) decidiram arrancar a sexta posição, Ghislain de Mévius/Johan Jalet (Can Am Maverick X3), vão partir na frente. Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux Overdrive) arrancam de quarto e são o primeiro T1 em pista, Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer), melhores do CPTT no prólogo, escolheram arrancar de sétimo. Com muita lama, era lógico os SSV quererem arrancar mais à frente, mas se será vantajoso ou não, depende da lama que apanham no percurso. Mais logo se saberá.