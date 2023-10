Baja Portalegre 500: ordem de partida escolhida “Follow de nationals” | AutoSport

Já está determinada a ordem de partida para o Setor Seletivo da tarde, num dia em que o piso pode estar um pouco estranho, e incerto, já que choveu muito nos últimos dia, mas agora já está sol e com isso os pisos vão secar um pouco, resta saber quanto.

Por isso não se sabe muito bem onde interessa estar posicionado, mas o último a escolher, Nasser al Attiyah, preferiu o “Follow de nationals” , ou seja seguir os pilotos nacionais que conhecem melhor o terreno, pelo que vai arrancar de sétimo.

Para que se perceba melhor como funciona a escolha no TT, quem faz o melhor tempo é o último a escolher, quem fez o 10º, o primeiro.

E cada um que escolhe pode escolher a que pretende, se já outro tiver escolhido, desce até onde houver um lugar vago.

Portanto al Attiyah preferiu rodar atrás de Tiago Reis, João Ferreira, Yazeed al Rajhi, e Luís Portela Morais, penúltimo a escolher, corroborou o catari ao escolher rodar logo a seguir, o mesmo sucedendo com Mattias Ekstrom. Ou seja, os três melhores no prólogo, parte do 8º ao 10º lugar. Primeiro na estrada será Otávio Sousa Leite com a curiosidade de serem quatro Can Am, ou seja T3 a ir para ‘estrada’ na frente. Veja a lista.