Baja Portalegre 500: o programa e os horários

A Baja Portalegre 500 começa já na quinta-feira, 17 de outubro, com as Verificações Administrativas e Técnicas a decorrerem ao longo do dia no centro operacional em NERPOR.

A emoção da competição arranca à noite, com a Cerimónia de Partida que terá lugar no icónico Jardim do Tarro, em Portalegre. As categorias MOTO, QUAD e SSV partem às 19h00, e mais tarde, às 21h30, será a vez da categoria AUTO dar o pontapé de saída oficial.

Na sexta-feira, 18 de outubro, o dia começa cedo com a partida da 1.ª etapa/1.ª secção para as categorias MOTO, QUAD e SSV, às 07h20 em NERPOR. Logo a seguir, às 07h45, será disputado o Prólogo na Herdade das Coutadas, enquanto os concorrentes da categoria AUTO partem para o Prólogo às 10h10, após a largada da 1.ª secção às 14h30, sendo também disputado na Herdade das Coutadas.

O percurso da primeira secção para todas as categorias termina em NERPOR, com as motos a chegarem às 15h00 e os automóveis às 16h15.

No sábado, 19 de outubro, a competição intensifica-se com a partida da 2.ª Etapa/2.ª Secção dos automóveis às 06h15 em NERPOR, com o início do Setor Seletivo 2 às 07h50 em Ponte de Sor. Para as MOTOS, QUAD e SSV, a partida será às 08h40 e o Setor Seletivo 2 às 09h45 em Gáfete. À tarde, os automóveis enfrentam o Setor Seletivo 3 às 13h05 também em Gáfete. A chegada das categorias MOTO, QUAD e SSV está prevista para as 14h15 em NERPOR, enquanto os automóveis terminam a etapa às 15h20.

A Entrega de Prémios será às 19h30, encerrando mais uma edição da Baja Portalegre 500, com os vencedores a serem celebrados na sede operacional em NERPOR.

