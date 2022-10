Baja Portalegre 500: o primeiro estrangeiro a vencer foi… Colin McRae | AutoSport

Foi uma espécie de brinde escocês na festa de Rui Sousa! Em 2004 a Nissan saiu de Portalegre com razões de sobra para sorrir, tanto no plano internacional como nacional: afinal, Colin McRae regressou a Portugal para se estrear a vencer no Todo o Terreno, e logo na estreia mundial da Pick Up oficial; já Rui Sousa, garantiu o título absoluto que lhe tinha fugido de forma dramática um ano antes, roubando ainda o ceptro de Marcas à Mitsubishi…

Talvez por guardar boas recordações de Portugal; talvez por ter querido testar a sua nova Nissan até “às últimas consequências”; talvez por estar a pouco mais de dois meses de repetir uma presença no “Dakar”; talvez por ser um dos mais virtuosos pilotos da sua geração; talvez por ainda ter talento de sobra aos 36 anos… Talvez por tudo isso – e muito mais! – Colin McRae assinou em 2004 na Baja de Portalegre 500 mais uma página de sucesso na sua longa e multifacetada carreira, logo na primeira vez que disputou a Baja Anta da Serra 500/Portalegre – uma prova que desde há 17 anos consagrava, invariavelmente um português, no lugar mais alto do pódio.

Com um ritmo avassalador ao longo dos cerca de 450 quilómetros do percurso, McRae fez talvez muito mais do que alguém esperava de um mero debutante na mais mítica prova do calendário nacional, ao ponto de cedo remeter toda a armada lusitana a um papel meramente secundário.

E isto apesar de todas as particularidades de que se revestia a participação de alguns dos mais credenciados nomes do pelotão nacional: a começar por Carlos Sousa que já não competia desde julho, regressando aos comandos de uma Strakar que já não guiava desde finais do último ano; prosseguindo com Miguel Barbosa que se apresentou num Pajero que pouco ou nada tinha a ver com a sua habitual Strakar, em termos de competitividade; e terminando com Rui Sousa que preferiu logicamente jogar pelo seguro para garantir um título que lhe tinha fugido um ano antes…

Talvez tudo isto sirva de justificação. Ou talvez ajude apenas a perceber algumas das diferenças gritantes que o cronómetro foi ditando ao longo do fim-de-semana. Mas para quem viu McRae na estrada, para quem apreciou o seu virtuosismo ao volante, por certo que não teve dúvidas em eleger a figura desta jornada: esse mesmo escocês que era conhecido por ser de trato difícil, mas que agora voltou a ser ovacionado por milhares e milhares de entusiastas dispersos por todo o percurso. Só por isso, valeu a pena presenciar este… teste!

Carlos Sousa rendido

Mesmo sem poder recorrer ao Pajero Evolution com que revalidou o título europeu, Carlos Sousa era ainda assim o piloto que poderia oferecer maior réplica ao escocês. De regresso à Strakar com que se sagrou vencedor da Taça do Mundo no ano passado – e já com o título europeu “no bolso” – esta prometia ser a oportunidade ideal para acrescentar a única vitória que teimosamente ainda lhe faltava no seu palmarés caseiro. E certamente, a última com a Mitsubishi!

Só que no final, o melhor que Carlos Sousa conseguiu foi mesmo repetir o segundo lugar de 1999 e de 2001, embora com o mérito de nunca ter virado a cara a uma luta que, apesar de tudo, até se poderia considerar desigual, pelo simples facto de estarem em confronto directo dois carros de gerações distintas. Mas provando que os campeões não se revelam apenas na pista, o piloto português foi o primeiro a fazer questão de enaltecer as qualidades do seu adversário, sublinhando que tudo fez para (tentar) acompanhar o ritmo avassalador imposto por McRae! E quando se perde assim, no mínimo há que sair de consciência tranquila!

Embora por razões diferentes, também Miguel Barbosa saiu de Portalegre de cabeça bem erguida. Logicamente que no seu caso, e atendendo à solução de recurso que lhe foi destinada, já se sabia de antemão que seria de todo impossível a Barbosa lutar por um terceiro triunfo consecutivo na prova, tal a falta de competitividade demonstrada pelo Pajero ex-Andrea Mayer: do motor à caixa de velocidades, passando ainda por um insólito problema com a fixação dos cintos laterais! Na verdade, e apesar de toda a “boa vontade” do piloto lisboeta, o ano terminou com um amargo quarto posto, perdida que foi também a luta com Rui Sousa por um lugar no pódio.

A festa de Rui Sousa

Com o título “preso” por um escasso ponto, Rui Sousa optou e bem por não correr qualquer risco, dando corpo a uma rigorosa gestão de corrida, sem nunca esquecer de controlar o andamento do seu adversário directo no campeonato. Porém, e logo que percebeu que o objetivo principal estava garantido, devido ao atraso de Luís Costa, o piloto do Carregado não perdeu também a oportunidade de atacar a terceira posição de Miguel Barbosa, culminando o fim-de-semana com o registo do melhor tempo no epílogo.

À prometida festa de Rui Sousa, juntou-se também a da Nissan, com a revalidação do ceptro de Marcas.