Baja Portalegre 500: Nuno Matos sagra-se Campeão dos T8: “é um dia de muita alegria” | AutoSport

Se em termos absolutos nada havia para decidir, as categorias T2, T3 e T8 decidiram-se em Portalegre, na derradeira ronda do CPTT I AM48. Na classe T2, Luís Caetano e André Couceiro dominaram a prova e conseguiram levar a melhor na luta pelo título nesta classe, enquanto em T8, Nuno Matos e Ricardo Claro, a correr em casa, lograram também a conquista do título nacional.

Ao volante do Opel Mokka, Nuno Matos e Ricardo Claro conquistaram mais uma vitória emocionante na sua carreira, ao vencer a 37ª edição da Baja Portalegre, na categoria T8, marcando assim o regresso do piloto de Portalegre aos triunfos no que toca a títulos nacionais de todo-o-terreno.

Após sete anos, Nuno Matos celebra novo título com grande alegria, destacando o significado especial da vitória: “é um dia de muita alegria.

É um dia de muita satisfação naturalmente, depois de voltarmos a conquistar um título nacional sete anos depois. Este não era o objetivo no início do ano, mas acabou por acontecer assim e estamos muito felizes por vencer hoje nesta tão mítica Baja Portalegre, que é sempre muito especial para mim e para nós. Queria também deixar uma palavra ao meu navegador, Ricardo Claro, que conquista o seu primeiro título nacional e que foi um elemento muito importante nesta conquista.

Naturalmente a toda a equipa de assistência que sempre me colocou o carro em perfeitas condições. Gostaria ainda de dar os parabéns a todos os meus adversários que dignificaram esta vitória, em especial ao meu amigo Nuno Tordo ao qual tenho muito orgulho em suceder e que fez também uma época muito positiva, obrigando-nos a dar o nosso melhor até ao último quilómetro.”

Nuno Matos e toda a sua equipa, demonstraram uma impressionante performance ao longo da competição, enfrentando os desafios do terreno acidentado alcançando também um pódio entre os concorrentes do evento nacional.

Esta vitória na Baja Portalegre na categoria T8 é mais uma conquista num já vasto palmarés do piloto de Portalegre que, no final da prova, não se quis esquecer de ninguém nos agradecimentos: “Quero ainda agradecer a todos os patrocinadores e fãs pelo apoio ao longo da época, que foi de elevada importância em mais este sucesso”.

A vitória de Nuno Matos na 37ª edição da Baja Portalegre é mais um marco significativo na sua carreira que em 2023 levará um rumo diferente, uma vez que o piloto iniciou recentemente, na Baja TT Sharish Gin, um novo projeto na categoria T3, que terá continuidade na temporada 2024, ao volante de um Volkswagen Amarok Proto.

A dupla de Portalegre terminou a prova com 6m24.6s de avanço para Nuno Tordo/Filipe Salgueiro (Nissan Navara) com Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) em terceiro a 18:31.0. Seguiram-se Johan Senders/Kala Senders Toyota Hilux) a 28:34.2s, José Rogeira/José Carlos Silva Ford Ranger) a 30:13.8s, que completaram o top 5 da prova,

Nuno Matos venceu o prólogo, no final da SS2 Nuno tordo liderava com 53.1s de avanço para Gunter Hinkelmann/Fabricio Bianchini no Mitsubishi ASX da SGS com Nuno Matos quase a minuto e meio, mas no sábado Nuno Matos terminou o SS3 na frente, com 1m31.7s de avanço para Nuno Tordo, ampliando à tarde a margem.

Tempos Online – CLIQUE AQUI