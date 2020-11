Baja Portalegre 500, Nuno Matos: “Ficámos com grande parte do carro submerso”

A dupla Nuno Matos/Joel Lutas enfrentou ontem um evento que é sempre muito exigente, mas que este ano foi excecionalmente disputado no mês de novembro, e que a chuva veio brindar em força. Ao volante do FIAT FullbackProto, e a ‘jogar em casa’, Nuno Matos partiu para os 3.36 quilómetros da Especial de Qualificação com a motivação em alta, assinando um grande resultado: “Perante um plantel como este, com máquinas muito mais evoluídas que a nossa, sermos a segunda melhor equipa portuguesa e quintos da geral deixa-nos muito satisfeitos.” Porém, esta foi uma tarefa árdua, conforme explica: “O piso estava muito escorregadio e havia muita lama, mas felizmente correu-nos tudo bem. A escolha que fizemos dos pneus Fedima revelou-se decisiva nestas condições”, sublinhou o piloto.

Da parte da tarde, a equipa tinha pela frente o derradeiro Setor Seletivo desta sexta-feira, com 75.31 quilómetros ao cronómetro, disputado perante condições meteorológicas que não deram tréguas ao longo de todo o dia, o que viria a agravar o estado do percurso. A equipa apresentou-se novamente em bom plano e, mesmo perante as dificuldades impostas pelo traçado, imprimiu um andamento que lhe permitiu rodar em 6º lugar no setor, a escassos segundos dos lugares cimeiros. Porém, perto do quilómetro 60, a prova da dupla do FIAT FullbackProto acabaria por conhecer um desfecho inglório.

“Ficámos retidos na transposição de um ribeiro, com grande parte do carro submerso, e não nos foi possível continuar”, comentou o portalegrense, acrescentado: “Hoje vivemos um verdadeiro Portalegre à antiga, com a chuva a tornar o percurso intransitável.Apesar do desfecho, ficamos satisfeitos pelo ritmo que fomos capazes de impor numa baja com este plantel e perante estas condições.”

“Quero agradecer a todos, patrocinadores, equipa, família e adeptos, por mais um época em que estiveram sempre ao nosso lado. Não há palavras para descrever o vosso apoio, muito obrigado”, finalizou Nuno Matos.