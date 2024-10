Baja Portalegre 500: Nuno Matos estreia Amarok Proto

Falta muito pouco para a Baja Portalegre 500. No próximo fim-de-semana, a cidade volta a ser a capital do todo-o-terreno nacional e Nuno Matos está de regresso a “casa” para estrear finalmente Amarok Proto num palco onde já foi feliz e onde é incrivelmente acarinhado.

De regresso à mítica prova, onde em 2016 foi Campeão Nacional Absoluto e em 2023 foi Campeão Nacional T8, Nuno Matos não esconde o entusiasmo por voltar a competir numa prova que, pelas suas pistas e pela espetacular envolvência, “é única no panorama nacional e internacional”.

“Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, principalmente numa categoria muito competitiva, que vai trazer os melhores a Portalegre, mas estamos preparados, queremos estar no nosso melhor nível e contamos para isso também com o apoio do público, que tem uma paixão enorme por esta Baja”, afirma o piloto.

Depois da vitória que permitiu a equipa sagrar-se Campeã Nacional em T8 na última edição, Nuno Matos e Ricardo Claro preparam-se para correr pela primeira vez com o Amarok Proto na Baja Portalegre e querem repetir a boa prestação realizada na Baja TT Norte de Portugal, onde conquistaram um lugar no Top 10 na classificação geral.

“A nossa equipa tem trabalhado arduamente no nosso Amarok Proto, estamos prontos para competir e contribuir para esta grande festa do todo-o-terreno, e esperamos também ter a sorte do nosso lado para voltarmos a ser felizes em Portalegre, uma prova que é muito especial para mim, para o Ricardo e para todos os que nos acompanham e acreditam neste projeto”, assume, agradecendo desde logo o carinho e o apoio de todos os que, no próximo fim-de-semana, vão estar ao longo do percurso para celebrar mais uma edição da prova rainha do todo-o-terreno em Portugal, a Baja Portalegre 500.

A festa da Baja começa com a cerimónia de partida, que se realiza mais uma vez no Jardim da Avenida da Liberdade, a partir das 21h30 de quinta-feira. Na manhã de sexta-feira realiza-se o Prólogo na Herdade das Coutadas, e à tarde o primeiro setor seletivo, com 70 quilómetros. No sábado, os pilotos dos automóveis fazem mais dois setores seletivos de 166 quilómetros, enfrentando assim um total de cerca de 440 quilómetros cronometrados.