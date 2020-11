Baja Portalegre 500, Miguel Barbosa: “Tudo indica que seja muito disputada”

Na liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, onde soma três subidas ao pódio em outras tantas provas disputadas, Miguel Barbosa vai disputar a Baja Portalegre 500, a mais antiga das competições da modalidade disputadas em Portugal e a segunda mais antiga da Europa:

“A Baja de Portalegre é uma prova mítica por onde, ao longo de mais de trinta edições, já passaram os melhores pilotos de mundo. Ganhar a Baja de Portalegre é quase tão fantástico como ser Campeão Nacional. Tive a felicidade de já ter triunfado por três vezes e todos os anos parto com o objetivo de conseguir mais uma vitória” salienta Miguel Barbosa que se apresentará em Portalegre aos comandos da Toyota Hilux e navegado por Pedro Velosa. E o piloto do BP Ultimate Vodafone acrescenta: “A edição deste ano tem a particularidade de ser pontuável para a Taça do Mundo tanto ao nível da competição auto como moto, o que é seguramente um valor acrescido. No plano desportivo a prova é tecnicamente excelente. Os pisos são fantásticos e é uma corrida onde se tem um prazer enorme de pilotagem. Estamos preparados para ir competir ao mais alto nível e lutar pela melhor posição possível”, salienta o heptacampeão nacional de todo-o-terreno, que está preparado para a luta pelo título:

“Chegámos a Portalegre muito motivados, na liderança do Campeonato e preparados para enfrentar uma prova que é sempre muito difícil, mas que muda muito consoante as condições climatéricas. Para este ano a previsão é de muita chuva e por consequência muita lama, muita água, o que irá fazer com que a mítica Baja Portalegre 500 seja ainda mais difícil, tanto para a mecânica das máquinas como para nós pilotos, seja em termos de condução como de visibilidade. Tudo indica que esta 34ª edição seja muito disputada. Da nossa parte queremos vencer o campeonato. Estou seguro de que o trabalho de casa foi bem feito e agora vamos atacar e ver o que a prova nos reserva”.

A 34ª Edição da Baja Portalegre 500 será composta por um total de cerca de 600km, dos quais 440 vão ser disputados ao cronómetro. A prova vai percorrer os concelhos de Portalegre, Niza, Gavião, Fronteira, Sousel, Monforte, Ponte de Sôr, Crato, Alter do Chão e Estremoz e terá como centro nevrálgico a Nerpor onde estará instalado o Parque de Assistência, que este ano não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19. A Herdade das Coutadas será o palco do Prólogo desta corrida que contará ainda com mais três Sectores Seletivos sendo um realizado na sexta-feira e outros dois no sábado.