Baja Portalegre 500: Miguel Barbosa Campeão… quando arrancar para a prova

Afinal, e ao contrário do que pensávamos, a anulação da Baja TT Idanha-a-Nova veio acabar com a luta no campeonato, pois com a questão da nomeação de provas, basta a Miguel Barbosa arrancar para a Baja Portalegre 500 para assegurar automaticamente o título do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. A questão explica-se em poucas linhas. No início do ano, o ‘primeiro’ calendário referia: sete, provas, os pilotos tinham de nomear seis, contavam os cinco melhores resultados de cada pilotos.



Com o cancelamento da Baja de Loulé, passou a haver seis provas no CPTT, os pilotos tinham de nomear cinco, contavam os quatro melhores resultados. Com a recente anulação da Baja TT Idanha-a-Nova, ‘desce’ mais uma vez tudo: cinco provas, havia que nomear quatro, contam os três melhores resultados. Se atentarmos ao que está publicado na FPAK, entre os candidatos ao título, todos, com exceção de Miguel Barbosa, já têm quatro provas nomeadas, pelo que não podem nomear mais provas.



Isto significa que no campeonato, como Miguel Barbosa está na frente e os adversários diretos já não podem nomear mais provas (só Pedro dias da Silva ainda pode nomear Portalegre), já não há possibilidades dos adversários o ultrapassarem na classificação do campeonato.



Foi isto (a questão da nomeação das provas) que a FPAK confirmou ao AutoSport e é isto que a FPAK vai explicar quando publicar ainda hoje as nomeações de provas de cada piloto, tal como ‘obriga’ o regulamento.

No Regulamento do Campeonato Portugal de Todo Terreno 2020 diz isto:

Art. 6 – INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CAMPEONATO E COMPETIÇÕES

6.1.1 – O CPTT é composto por cinco provas (ndr, vai ser atualizado para quatro) em seis possíveis (ndr, vai ser atualizado para cinco) , contando para apuramento da pontuação final somente os quatro (ndr, vai ser atualizado para três) melhores resultados, entre as cinco (ndr, vai ser atualizado para quatro) nomeadas, tendo em conta o Art 13.4.2 das PGAK.

6.1.2 – As provas a nomear (5 em 6 possíveis) (ndr, vai ser atualizado para 4 em 5) para a pontuação final do CPTT serão indicadas pelos concorrentes no ato de inscrição online nos eventos em sede de portal FPAK. Essas escolhas serão atualizadas e tornadas públicas até à publicação da lista de admitidos à partida do evento em: https://www.fpak.pt/

Portanto, isto significa que Miguel Barbosa será automaticamente campeão quando amanhã arrancar para a prova. Caso não existisse no regulamento a questão da nomeação das provas e fosse apenas tirado o pior resultado (ou ausência em prova), o título estaria em aberto para quatro pilotos.