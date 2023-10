Baja Portalegre 500: Miguel Barbosa bem tentou, mas já não deu para o pódio | AutoSport

Miguel Barbosa partiu para o derradeiro Setor Seletivo a cerca de um minuto do pódio que ainda queria tentar alcançar, mas teve problemas mecânicos que o afastaram do objetivo e apesar de não ter ficado satisfeito com o resultado, ressalva as lutas interessantes onde esteve inserido: “Foram dois dias muito difíceis, etapas muito complicadas e desafiantes para o carro. Sentimos algumas dificuldades por perda de potência, furamos também no primeiro setor de sábado, enfim uma série de situações de corrida que nos atrasaram na luta por um bom resultado.

Ainda assim entrámos para o último e derradeiro setor a sonhar com um lugar no pódio à Geral, o que acabou por não ser possível. Fomos terceiros entre os T1+, o que acaba por ser algo positivo, mas que não nos serve consolo nesta prova em que já fomos felizes.”