Baja Portalegre 500: Mapa Geral e Onde Ver

Bem vindo às Zonas Espetáculo para a 38ª edição da Baja Portalegre 500. Com base em experiências passadas, a organização do ACP Motorsport preparou várias ZEs para que possa ver e sentir as emoções da prova em áreas amplas, com boa visibilidade e, acima de tudo, seguras. Clique nos quadrados para obter informações mais detalhadas acerca de cada uma.

Zona Espetáculo 1 — Coutadas / Portalegre

N 39º 14.935′ / W 7º 27.719′

Localização: Herdade das Coutadas, próximo do centro de exames de Portalegre (IP2).

Características: Passagem de água, seguida de salto a anteceder a chegada.

Acessos: Próximo de Portalegre, junto ao IP2 (km 179), acesso a pé (300m). Estacionamentos juntos ao IP2, seguir as indicações ZE1.

Horas de passagem

18/10 – SS1 – Prólogo:

1ª Moto – 07h45

1º Auto – 10h30

19/10 – Final de Prova (mesmo local do prólogo):

SS1 PROMOÇÃO BAJA & HOBBY – 1ª Moto (km 166) – 09h45

SS1 MINI BAJA – 1ª Moto (km 78) – 13h15

SS2 MOTO/QUAD/SSV – 1ª Moto (km 290) – 13h30

SS3 AUTO – 1º Auto (km 166) – 15h00

Zona Espetáculo 2 — Domingão / Ponte de Sôr

N 39º 15.205′ / W 8º 2.233′

Localização: Junto ao campo de futebol do Domingão

Características: Duas passagens, em dias diferentes. Percurso artificial com passagem de água. Boa visibilidade.

Acessos: Próximo de Ponte de Sor, junto à EN2, seguir as indicações para ZE2.

Horas de passagem:

18/10

1ª Moto SS2 (km 2) – 10h15

1º Auto SS2 (km 2) – 14h30

19/10:

1º Auto SS2 (km 4/115) – 07h50 – 09H15 (2ª passagem)

1ª Moto SS2 (km 92/205) – 11h05 – 12h25 (2ª passagem)

Zona Espetáculo 3 — Crato

N 39º 17.809′ / W 7º 38.846′

Localização: Próximo do Crato, na estrada para Aldeia da Mata / Monte da Pedra.

Características: Zona artificial com excelente visibilidade.

Acessos: Vindo de sul, pelo IC13, segue direção Crato e/ou Flor da Rosa. Segue indicações ZE3, estacione no exterior da ZE e siga a pé cerca de 200m. Vindo de Norte, pela IP2 desde Alpalhão, segue indicações Flor da Rosa e Crato.

Horas de passagem:

18/10

1ª Moto SS1 (km 70) – 11h00

1º Auto SS1 (km 70) – 15h15

Zona Espetáculo 4 — Gáfete / Crato

N 39º 23.702′ / W 7º 39.235′

Localização: Barragem da Arreganhada, Gáfete.

Características: Próximo de um local de partida, os concorrentes aproximam-se da barragem e efetuam um percurso sinuoso com boa visibilidade.

Acessos:No IP2 (Portalegre / Tolosa), sair para Gáfete. Em Gáfete seguir sinalética para ZE4.

Horas de passagem:

19/10

1ª Moto Promoção Baja & Hobby SS1 (km 2) – 07h50

1ª Moto SS2 (km 2) – 10h00

1º Auto SS3 (km 2) – 13h32

Zona Espetáculo 5 — Monte de Pedra / Crato

N 39º 21.981′ / W 7º 44.904′

Localização: Próximo do campo de futebol de Monte de Pedra.

Características: Zona artificial com um gancho, algumas curvas e um salto.

Acessos: Existem vários acessos a esta localidade, desde o IP2 (próximo de Tolosa), por Comenda. Desde IP2, saída de Gáfete, segue para Monte da Pedra.

Horas de passagem:

19/10

1ª Moto Promoção Baja & Hobby SS2 (km 17) – 07h57

1ª Moto / Quad / SSV SS3 (km 17) – 10h12

1º Auto SS3 (km 17) – 13h42

Zona Espetáculo 6 — Tolosa / Nisa

N 39º 26.069′ / W 7º 44.184′

Localização: Junto à estrada Municipal 1138, do IP2 para a Comenda.

Características: Passagem em zona rápida com boa visibilidade próximo do asfalto.

Acessos: Desde o IP2, próximo de Tolosa, seguir indicações Comenda.

Horas de passagem:

19/10

1ª Moto Promoção Baja & Hobby SS1 (km 28) – 08h05

1ª Moto / Quad / SSV SS2 (km 28) – 10h20

1º Auto SS3 (km 28) – 13h50

Zona Espetáculo 7 — Comenda (ribeira da venda) / Gavião

N 39º 24.762′ / W 7º 48.025′

Localização: Junto ao Parque de Merendas na Ribeira da Venda.

Características: Tradicional travessia da Ribeira da Venda junto à ponte.

Acessos: Desde a EN 118 seguir indicações Comenda.

Horas de passagem:

19/10

1ª Moto Promoção Baja & Hobby SS1 (km 37) – 08h10

1ª Moto / Quad / SSV SS2 (km 37) – 10h26

1º Auto SS3 (km 37) – 13h56

Zona Espetáculo 8 — Bemposta / Abrantes

N 39º 21.228′ / W 8º 8.721′

Localização: Próximo da povoação da Bemposta.

Características: Percurso artificial com um salto.

Acessos: Desde Abrantes e de Sul utilizando a EN2, e da Chamusca pelo Tramagal, utilizando a estrada de Vale de Açor.

Horas de passagem:

19/10

1.º Auto SS2 (km 28) – 08h05

1.ª Moto / Quad / SSV SS2 (km 117) – 11h30

Zona Espetáculo 9 — Campo Militar de Santa Margarida

N 39º 18.470′ / W 8º 12.836′

Localização: Próximo da povoação de Água Travessa.

Características: No Campo Militar, saída de estradão rápido em curva de 90 graus. Para além da Zona Espetáculo, o Exército Português instala no local uma Exposição de Meios da Brigada Mecanizada.

Acessos: Pela estrada municipal que liga a Bemposta à Água Travessa, seguir indicações ZE9.

Horas de passagem:

19/10

1.º Auto SS2 (km 43) – 08h15

1.ª Moto / Quad / SSV SS2 (km 131) – 11h40

Estradas interditadas ou condicionadas ao trânsito no dia 18 de outubro: Interditadas (referindo-se a ambos os sentidos):

EM 532-1, que liga Monte da Pedra a Crato (M532-1). Entre as 11h00 e as 18h00

Condicionadas (referindo-se a ambos os sentidos):

EN2 próximo de Foros do Domingão. Entre as 10h30 e as 17h00.

EN 244, próximo da povoação de Barreiras, Ponte de Sor. Entre as 10h30 e as 17h00.

EN 363, que liga o Crato a Aldeia da Mata. Entre as 11h00 e as 18h00.

Estradas interditadas ou condicionadas ao trânsito no dia 19 de outubro: Interditadas (referindo-se a ambos os sentidos):

Estrada entre a EN 118 e a Comenda (ribeira da venda) – entre as 08h00 e as 16h00.

Estradão (estrada de terra) de Alter do Chão para a estação de Portalegre (entre Alter do Chão e a estação de Portalegre) – entre as 10h00 e as 20h00.

Estrada entre a estação de Vale do Peso e Gáfete – entre as 07h30 e as 17h00.

Estradão (estrada de terra) da EN369 para a estrada de Aldeia da Mata (Monte Redondo) – entre as 10h00 e as 18h00.

Estrada municipal entre Alter do Chão (Coudelaria) e Aldeia da Mata – entre as 09h30 e as 20h00.

Estradão (estrada de terra) de Herdade de Marrocos para Almarjão e Portalegre (praça de toiros) – entre as 09h30 e as 20h00.

EM 520, que liga o IP2 à Urra – entre as 13h00 e as 19h00.

Estrada municipal entre Cabeço de Vide e S. Saturnino – entre as 10h00 e as 19h00.

Condicionadas (referindo-se a ambos os sentidos):

EN2 próximo de Foros do Domingão, cruzamento da EN2 – entre as 07h45 e as 18h00.

EN369, Chança para Cunheira (próximo do cemitério de Chança) – entre as 10h00 e as 18h00.

Cuidados importantes:

O público deve estar atento ao estado de alerta em vigor na data da prova. Em certos contextos, é proibido foguear, e nesse caso, devem evitar de fazer grelhados ou algo similar que exija a utilização de fogo.

Os locais indicados e recomendados neste documento são aqueles que oferecem a maior segurança para ver a prova, desde que sejam cumpridas as normas mais elementares de posicionamento/segurança (ver layout em baixo), todos os outros locais são desaconselhados/interditados.

A marcação do percurso, com fitas de plástico e outras indicações, auxiliam no posicionamento do público, e devem respeitar a sinalética e as indicações da Organização e da GNR.