Baja Portalegre 500, Luís Portela Morais: “o grande objetivo é o Dakar 2025” | AutoSport

Luís Portela Morais liderou, mas acabou por desistir no derradeiro dia de prova. Na classe T3, o piloto do BP Ultimate Adventure Team viu-se obrigado a desistir num momento em que até ocupava lugares de pódio à geral: “A temporada não terminou como desejávamos! Esforçamo-nos muito nesta prova e voltamos a demonstrar andamento, mas a sorte não esteve connosco! Se calhar preciso de ir à bruxa, pois tenho tido alguns azares. A época não me correu muito bem, tive sempre azares, coisas estúpidas, mas o ritmo está cá, para quem não faz o campeonato todo como eu faço agora o problema é que nos está a faltar alguma sorte, andámos sempre na luta com o João Dias, mostrámos que conseguiríamos andar tão ou mais rápidos, sempre na luta pela geral com um T3 estão a faltar-nos pequenos detalhes. Foi o primeiro ano deste projeto, vamos tentar melhorar para o segundo ano”, começou por dizer Portela de Morais que ainda não sabe bem o que vai fazer para 202: “há a hipótese de fazer todo o campeonato de T3, mas eu sou um bocadinho contra isso, porque são muitas corridas e é um campeonato muito caro. A outra hipótese é fazer a Baja ACP do Mundial de Rally Raids, Aragon, Marrocos, Portalegre e o grande objetivo é o Dakar 2025, e é para isso que vamos trabalhar. Estamos aqui um bocadinho indecisos e vamos trabalhar nisso. De resto, estamos muito tristes com o que sucedeu aqui, podia ser o nosso ano, este ano tínhamos condições para lutar pela geral, mas pronto faz parte das corridas”, disse.