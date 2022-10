Baja Portalegre 500, Lourenço Rosa: “Ainda estamos a perceber os limites do carro” | AutoSport

Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+) terminaram em oitavo depois de uma prova com vários altos e baixos. Quando estava tudo bem, andaram muito forte, mas vários percalços atrasaram a dupla, como por exemplo os 15 minutos com o motor ‘calado’, sem conseguirem ligá-lo: “foi uma prova muito gira, típica de Portalegre. Com imenso público a assistir. É muito giro sentir este calor humano e o ambiente que se vive. Em termos desportivos foi uma boa prova. Creio que consegui rodar sempre ali entre os 4 primeiros. Fiz um prólogo em 2º lugar. Uma primeira etapa em 4º lugar, sem nunca arriscar demasiado. Ainda estamos a perceber os limites do carro. O nosso carro é feito para provas de deserto, com calor e não se deu bem com a chuva. Aconteceu o mesmo com os três Toyota da equipa que tiverem problemas com a chuva. Ainda na primeira etapa fiquei sem direção assistida. Na segunda fiz 40 km sem direção assistida, o que é muito difícil. Depois tivemos outro percalço a passar uma ribeira. O carro engasgou e tivemos cerca de 15 minutos até conseguir voltar a ligá-lo…Mas o carro é fantástico. Os meus parabéns à organização”.