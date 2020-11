Baja Portalegre 500: Listas de Inscritos

Como se esperava, nos autos, o plantel é menos numeroso que em outros anos, mas ainda assim o ACP congregou uma boa lista de inscritos.

A melhor novidade de todas é a presença de Ricardo e Manuel Porém no Borgward BX7 Evo com que já disputaram o Dakar 2020. Vladimir Vasilyev (Mini Cooper Countryman), Bernhard Ten Brinke (Toyota Hilux Overdrive), Ronald Van Loon (Redlined Nissan Navara) são presenças confirmadas. Estiveram previstos dois carros da Mini da X-Raid de Boris Garafulic e Paulo Fiúza e Boris e Yasir Seaidan, que tiveram problemas em trazer os carros para Portugal. Depois, o que há são vários SSV dos mais competitivos, T3 e T4, por exemplo o de Guillaume De Mévius que já tem corrido em Portugal, ou ainda um nome forte do Dakar: Aron Domzala. Há ainda nomes como Laurent Polett MMP Can Am X3, habitual ‘cliente’ de Fronteira que este ano vem a Portalegre. De resto, é o plantel nacional, que luta no CPTT.

