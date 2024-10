Baja Portalegre 500: lista de inscritos FIA conhecida

Realiza-se na próxima semana a 38ª edição da Baja Portalegre 500, quinta de oito provas da Taça do Mundo FIA de Bajas, que nos autos conta com 74 equipas. Depois da presença, no ano passado, de Nasser Al-Attiyah, Bicampeão do Mundo de Rally-Raid, na altura, este ano a lista é mais comedida, mas ainda assim conta com 20 autos o Grupo/Classe Ultimate, entre os quase cinco T1+. Sete estrangeiros nos Ultimate, mas o destaque vai mesmo para João Ferreira, o mais destacado ‘mundialista’ nos Ultimate.

A esses juntam-se 30 Challenger (T3) com meia dúzia de pilotos estrangeiros com nomes mais conhecidos, isto no meio de alguns dos melhores pilotos da Europa no T3, os portugueses, cujos principais nomes marcam todos presença em Portalegre.

Por fim, a lista de inscritos conta ainda com 12 SSV (T4).

João Ferreira/Filipe Palmeiro voltam com o Mini John Cooper Works Rally Plus da X-Raid, para se defrontar com os melhores pilotos nacionais como João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1 + Evo), Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux) e internacionais como Jose Luis Garcia/Samanta Montiel (Mini John Cooper Works) ou Ronald Schoolderman/Mark Salamons (Mitsubishi ASX).

Nos Challenger a Diego Martinez/Sergio Lafuente (Can Am Maverick) Ghislain De Mévius/Johan Jalet (G Rally Team OT3), Eduardo Pons/Oriol Mena (Taurus T3 Max) juntam-se os portugueses a começar pelo campeão do CPTT 2023, Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus Max) recém-mudado para os Challenger, João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) líder destacado do CPTT/Challenger deste ano e ainda Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick X3) que atualmente brilha em Marrocos, Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3), regressam Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Taurus T3 Max), Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (Can Am Maverick), e Alexandre Ré/Pedro Ré (Can Am Maverick).

Nos SSV, nomes como João Monteiro/Filipe Alves (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo Rr), Rúben Jorge Rodrigues/Rui Paulo (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo RR), José Óscar Nogueira/Arcélio Couto (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo RR)Rui Serpa/Rui Pita (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR), Gonçalo Guerreiro/José Sá Pires (Polaris RZR Pro R), Filipe Lopes/Fábio Santos (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo RR) e Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo RR) são incontornáveis.