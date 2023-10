Baja Portalegre 500, João Ferreira: “Tivemos algumas dificuldades com a lama” | AutoSport

Os 184,3 km do Setor Seletivo 3 foram muito duros para todos os participantes da Bajaa Portalegre 500. Mas no meio da dificuldade brilhou João Ferreira e Filipe Palmeiro no que passaram a liderara a prova entre os automóveis.

As condições atmosféricas deixaram os pisos com muita água e lama, um terreno onde a dupla do Mini JCW Plus T1+ foi a mais eficaz, tendo agora uma vantagem de 1m04,7s na geral sobre Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel (Prodrive Hunter T1+). O Setor Seletivo de hoje à tarde vai decidir os vencedores da 37.ª edição da prova do Automóvel Club de Portugal.

Vencedor da Baja Portalegre 500 no ano passado, João Ferreira colocou-se em boa posição para lutar por novo triunfo este ano, sendo o mais rápido no duro SS3, hoje de manhã. “Tivemos algumas dificuldades com a lama e rodámos atrás do Nasser, que tinha problemas. Perdemos aí bastante tempo. Mas isto é Portalegre e ainda faltam muitos quilómetros”. As fortes chuvas das últimas semanas deixaram os pisos do Alto Alentejo bastante enlameados e as ribeiras do percurso com um caudal ainda mais desafiantes para máquinas e pilotos, condições onde João Ferreira e o navegador Filipe Palmeiro foram os mais fortes.

O regressado Nasser Al-Attiyah, que já confirmou em Portugal o título da Taça do Mundo FIA de Bajas, ficou sem limpa-para-brisas no Prodrive Hunter T1+, navegado por Mathieu Baumel. “Muito duro desde o início, uma vez que o limpa-para-brisas deixou de funcionar. Ainda parámos e, com isso, perdemos bastante tempo. Vamos ver como corre durante a tarde”. Ainda assim, Al-Attiyah bateu o saudita Yazeed Al-Rajhi, acompanhado por Timo Gottschalk, que ocupam o terceiro lugar da geral, a 2m43,4s de João Ferreira, depois de também ter tido problemas de embaciamento no para-brisas da Toyota Hilux T1+.

Os SSV da categoria T3, que ficaram a escassos 21s de ganhar a edição de 2022 à geral, por intermédio de João Dias e João Miranda, têm precisamente a dupla do Can-Am como melhor representante, no quarto lugar, a 3m32,6s de João Ferreira. Luís Portela de Morais chegou a rodar no segundo lugar da geral ao km 119, mas o piloto do GRally atrasou-se. Miguel Barbosa e Paulo Fiúza (Toyota Hilux T1+) fecham atualmente o top 5, logo na frente de Armindo Araújo e Luís Ramalho (Can-Am Maverick X3), que estão na luta pelo título nacional da categoria T3. Na categoria T1, Alexandre Franco e Rui Franco são, para já, os líderes, apesar de problemas no turbo do Mercedes 350D.

Os concorrentes vão agora enfrentar o decisivo Setor Seletivo 4, à tarde, para encontrar os vencedores da 37.ª Baja Portalegre 500.

Classificações online:https://clasif.anube.es/gen/?rallyId=117