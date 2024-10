Baja Portalegre 500, João Ferreira: “este não foi o meu rali”

João Ferreira assumiu a liderança da Taça FIA World Baja com o quinto lugar na Baja Portalegre 500 deste ano, mas as coisas estiveram muito longe de lhe correr minimamente bem. Depois do segundo lugar da classificação geral após a SS1 de sexta-feira, terminando o dia a 16.7s de Alexandre Pinto, as coisas até lhe estavam a correr bastante bem

Um forte toque atrasou-o significativamente no final da SS2 e a partir daí a tarefa de chegar ao terceiro triunfo consecutivo tornou-se muito complicada como ficou provado no final.

Paralelamente, a pista e as suas condições – estreita e sinuosa – eram claramente muito mais propícias aos side-by-sides e oito T3 e T4 no top 10 não é por acaso. Estes veículos, bem pilotados, como é maioritariamente o caso, deixam poucas hipóteses aos Ultimate que custam infinitamente mais.

Exceto no Rali Dakar, claro, por motivos óbvios.

Seja como for, João Ferreira e Filipe Palmeiro conseguiram terminar em quinto lugar na geral com o MINI JCW Rally Plus e, assim, vencer a classificação Ultimate. A Baja Portalegre fez parte de dois campeonatos diferentes. Foi a quinta de oito provas da Taça do Mundo de Baja da FIA e a penúltima ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Para Ferreira, esta foi provavelmente a prova mais difícil da época até à data. Na pista estreita, perdeu parte da carroçaria do MINI JCW Rally Plus. Outras partes do carro também ficaram danificadas e os dois portugueses tiveram de as reparar.

Por exemplo, a perda do capot dianteiro partiu o interrutor principal externo (kill switch) da eletrónica. Mas a equipa não se deixou abater e continuou a atacar. Com a sua vitória na classificação Ultimate, assumem a liderança da Taça do Mundo FIA Baja.

Para João Ferreira: “este não foi o meu rali. Não correu como queríamos nem merecíamos. Mas várias circunstâncias impediram-nos de atacar como gostaríamos. Pelo menos conseguimos somar bons pontos para o campeonato”, disse. No CPTT, precisa de 10 pontos para chegar ao título, depois do abandono de João Dias. O piloto bem gostava de ter resolvido a questão em Portalegre, o que era possível, mas não aconteceu…