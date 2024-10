Baja Portalegre 500, João Ferreira: “atacar sim, mas pensar também no CPTT”

Dentro do azar, tiveram alguma sorte, pois com um furo poderiam ter perdido ainda mais tempo e agora a 5m15s da frente, o tempo é possível de recuperar, mas o risco pode ser demasiado e talvez não valha a pena: “vamos impor um ritmo forte, mas sempre com o foco de tentar chegar ao fim. A diferença é muito grande, mas vamos fazer o nosso trabalho e ver como fica no fim. Entrar ao ataque sim, mas ser inteligentes e pensar também no CPTT”, disse João Ferreira.

João Ferreira e Filipe Palmeiro tiveram problemas na SS2. Chegaram a liderar, mas depois deram um toque forte, e ainda tiveram que trocar a correia, chegando ainda à assistência com uma cavilha no pneu.

