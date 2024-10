Baja Portalegre 500: João Dias lidera no final do SS2, João Ferreira atrasou-se…

Tal como se esperava, apesar da meteorologia, o público continua a dizer presente, muita água, pisos enlameados, e como é habitual, dramas. Um deles sucedeu ao vencedor dos dois últimos ‘Portalegre’, João Ferreira, que bateu e atrasou-se.

De resto, com quatro Challenger e um SSV no top 5 dificilmente não será um veículo Side-by Side a vencer pela primeira vez a Baja Portalegre 500…

João Dias – João Miranda (Can Am Maverick X3) são os novos líderes da Baja de Portalegre 500, no final da SS2 depois de João Ferreira – Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) terem dado um toque que os fez perder muito tempo. Chegaram a estar a oito minutos da frente nas cronometragens parciais, recuperaram, mas terminaram a 5m15.7s da frente, o que torna bastante difícil – mas não impossível – chegar ao terceiro triunfo consecutivo.

Gonçalo Guerreiro-José Sá Pires (Polaris Rzr Pro R) venceram a SS2 e deram um enorme puplo na classificação face ao 33º lugar onde estavam após o dia de ontem. João Dias foi segundo 1m07.6s na frente de Miguel Barbosa – Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) com Alexandre Pinto – Bernardo Oliveira ( Can-Am Maverick X3) a 3m06.0s. Quinto posto para Marco Pereira – Eurico Adão (Can Am Maverick X3) 3m12.3s, seguindo-se Ricardo Sousa – Jorge Brandão (Can-Am Maverick X3) a 4m12.0s, Alejandro Martins – David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) a 4m22.3s, nono posto para João Monteiro – Filipe Alves (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo Rr) a 5:28.3, e a fechar o top 10, Eduardo Pons – Oriol Mena (Taurus T3 MAX) a 5:50.1. Para já, João Ferreira – Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) 5:55.4.

Na geral, João Dias-João Miranda (Can Am Maverick X3) lideram agora a prova com 2h42:14.8s menos 2m09.6s que Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) que estão empatados com Miguel Barbosa-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) na geral.

Gonçalo Guerreiro-José Sá Pires (Polaris Rzr Pro R) são agora quartos a 4:52.1, Marco Pereira-Eurico Adão (Can Am Maverick X3) quintos a 5:04.8s, João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) são agora sextos a 5:15.7, seguindo-se Pedro Carvalho-Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) a +6:41.1, Ricardo Sousa-Jorge Henriques (Can Am Maverick X3) a 7:11.2, nonos Ghislain De Mévius-Johan Jalet (G Rally Team Ot3) a 7:20.2 e a rfechar o top 10 Alejandro Martins-David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) a 7:33.6.

Mais info quando possível.

