Baja Portalegre 500: João Dias (Can-Am) foi o mais rápido nos SSV

João Dias (Can-Am) foi o mais rápido no Prólogo dos SSV na Baja Portalegre 500, com um registo de 2:52.5, batendo Vitor Santos (Can-Am) por 0.2s. Arnaldo Monteiro (Bombardier) foi terceiro a 0.6s com Wilson Galo (Bombardier) logo a seguir a 1.2s. Luis Cidade (Bombardier) foi quinto a 2.8s. Muita chuva, muita lama, e os SSV a fazerem cerca de menos 30 segundos que os autos. Com o piso neste estado, a agilidade dos pequenos SSV a ditar lei.