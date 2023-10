Baja Portalegre 500, João Dias: “agora cabe à FPAK responder e dar o veredito final” | AutoSport

João Dias e João Miranda (Can-Am Maverick X3) repetiram o pódio de 2022, agora no terceiro lugar, a escassos 17s da Toyota de Al-Rajhi, devendo também confirmar o título de campeão nacional de T3, depois de um grande duelo nas pistas com Armindo Araújo, que bateram assegurando a vitória nos T3, o que lhes era necessário para chegarem ao título.

Contudo, e como já referimos nos textos da Santag Racing e de Armindo Araújo, também João dias pouco falou relativamente à questão do título, mas disse alguma coisa: “a minha perspetiva é que se faça o que está no regulamento, viemos para aqui basicamente com os mesmos pontos atirando o pior resultado dele (Armindo Araújo) fora, fiz o meu trabalho, agora cabe à FPAK responder e dar o veredito final para podermos festejar”, disse.

Já explicamos noutro lado, vamos repetir aqui: com o terceiro lugar de João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) e o quarto de Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) o título de pilotos para já parece que será atribuído a João Dias, mas a verdade é que ainda subsistem dúvidas relativamente às classificações finais pois as duas duplas têm um entendimento e interpretação diferentes dos regulamentos.

Como se sabe, Armindo Araújo, devido ao acidente no Rali Serras de Fafe não participou na Prova da Extremadura, e por isso pensava-se que seria esse o resultado a ‘atirar fora’, mas do outro lado da barricada a interpretação é diferente, alegando-se que essa é uma não participação, o que é corroborado pela FPAK, portanto significa isto que Armindo Araújo tem que atirar fora ‘outro’ pior resultado. Se for confirmado ser assim, o que só veremos quando foram publicados os resultados oficiais na FPAK, será João Dias o campeão do T3, se o pior resultado de Armindo Araújo for o ‘zero’ da não participação na Baja TT Extremadura, o título será de Armindo Araújo.

Tem a palavra a FPAK.