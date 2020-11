Baja Portalegre 500: Guillaume de Mévius na frente de prova ‘dantesca’

Com a organização a neutralizar a prova quando a grande maioria dos concorrentes ainda estavam em pista, somente nove pilotos têm tempo no final do segundo Setor Seletivo. Desses Guillaume de Mévius/Martijn Wydaeghe (Can Am Maverick X3 ) registou 1:12:26.1, quase três minutos na frente de Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR05 Proto). A dupla da PRK dista 2:54.8 dos líderes com Bernhard Ten Brinke e Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive) nove segundos mais atrás. O holandês disse no final que este SS “mais parecia o Camel Trophy”.

Aron Domzala e Marciel Marton (Can Am Maverick) são quarto a 3:47.9, com Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rallye) na quinta posição a 4:12.8. Ricardo Porém/Manuel Porém (Borgward Borgward Bx7 Evo) são sextos a 4:13.3 depois de um SS em que tiveram problemas com a ciaxa de velocidades do Borgward para lá de: “Não tenho palavras! Tivemos problemas de caixa, mas eu nunca vi tanta água na minha vida. Espero conseguir resolver os problemas, corrida é longa amanhã há mais, mas tem sido muito difícil, muito complicado com tanta água no percuros. É igual para todos, mas parece que temos um Portalegre à antiga. Temos o filtro cheio de água, vamos ver o que é possível fazer.”, disse no final.

Vladimir Vasilyev e Dmitro Tsyro (Mini Cooper Countryman) caíram para o sétimo lugar a 4:24.1s, com Vasily Gryazin/Oleg Uperenko (Can-Am Maverick X3) em oitavo na frente de Laurent Poletti/Cyril Debet (Can Am Maverick X3), estes já a 14:37.0. Agora resta aguardar pela decisão dos Comissários Desportivos para saber o que vai suceder daqui para a frente.