Baja Portalegre 500, Georgino Pedroso: “é um enorme desafio”

A Equipa Prolama Competição vai participar na Baja de Portalegre 2020 com dois carros e com duplo objectivo, a soma de pontos que permita a Georgino Pedroso (categoria T2) e a Francisco Barreto (categoria T8) lutar pela vitória final no campeonato da respectiva categoria.

Georgino Pedroso / Carlos Silva, venceram com a Isuzu D-Max a última prova em Reguengos de Monsaraz e partem naturalmente com a motivação que essa conquista transmite. De qualquer forma a dupla está consciente da tarefa que têm de cumprir para levar de vencida os seus adversários. Georgino Pedroso vai para a sua quarta participação em Portalegre e conhece as dificuldades do terreno, conforme frisou; “…é um enorme desafio voltar a pilotar a Isuzu D-Max em Portalegre, mas estou consciente que temos pela frente uma prova muito difícil. A chuva e a lama vão trazer dificuldades acrescidas e não podemos falhar. A concentração vai ter um papel muito importante e a estratégia vai ter de se reajustar a cada sector. Acredito que o trabalho realizado pela Prolama vai ser um bom aliado e no final podemos dar um passo importante para a conquista do campeonato…” rematou.