Baja Portalegre 500: Francisco Barreto quer ser Campeão T8

A Equipa Prolama Competição vai participar na Baja de Portalegre 2020 com dois carros e com duplo objectivo, a soma de pontos que permita a Georgino Pedroso (categoria T2) e a Francisco Barreto (categoria T8) lutar pela vitória final no campeonato da respectiva categoria. Tarefa difícil se considerarmos as especificidades da Baja de Portalegre e de todo o seu carisma e dificuldade.

Francisco Barreto acompanhado por Sérgio Cerveira, aos comandos da Nissan Navara V6 do Team Barata Hotels, vai para Portalegre com um objectivo bem definido, vencer o campeonato da categoria T8. Para que isso possa ser uma realidade o piloto de Albufeira tem de estar no seu melhor, e foi esse o trabalho realizado no último teste realizado com a Nissan; “… o teste que realizamos foi bastante produtivo e espero estar no meu melhor. Desde o início da temporada que eu e o Sérgio colocamos o título como objectivo e é para esse resultado que vamos trabalhar. Sabemos que Portalegre é uma prova difícil, mas estamos moralizados para dosear o nosso esforço em cada sector. Para o Team Barata Hotels esta prova é muito importante, e nós temos de agradecer todo o empenho dos nossos Patrocinador com um bom resultado. Sabemos que a pandemia Covid19 não vai permitir que toda a nossa massa humana de apoio esteja na estrada, mas vamos dar o nosso melhor para vencer…” concluiu Francisco Barreto

A Baja Portalegre tem início Sexta-feira com um Prólogo em Portalegre e um Sector Selectivo de 75 Km com partida em Ponte de Sôr. No Sábado percorrem-se mais dois sectores, um com 165 Km e o último com 180 Km. Estão assim reunidas as condições para mais uma grande prova da Taça do Mundo da especialidade, este ano e pela primeira vez sem a presença de público