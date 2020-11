BAJA PORTALEGRE 500: FOTOGALERIA

Texto Paulo Maria

FOTOS ACP/Paulo Maria, Paulo Pacheco e João da Franca

Quando o poema se entrelaça no sentimento e espírito da Baja ocorre-nos à memória o pensamento onde as coisas vulgares da vida não nos deixam saudades. De mãos dadas com o passado o ACP Motorsport soube reinventar o presente vencendo a guerra pandémica das aramadas e porteiras fechadas nos caminhos do desporto automóvel. Quem aqui se identifica e pertence, acelera a cada ano o sentimento de ficar na história da história das gentes do TT lusitano. As emoções sentidas nesta edição reavivaram a saudade que trazia no peito de uma corrida à moda antiga. Portalegre contou com 34 velas na sua celebração. Esta edição teve surpreendentemente uma receita bem mais complexa, misturou dor, incerteza e lama, gotas de orvalho e torrentes de resiliência emocional. Mesclou contas, campeões, fórmulas matemáticas, percentagens e títulos bem discutidos. Os renomados MasterChefs do ACP, levaram ao forno esta apaixonada receita, cozinharam em fogo lento todos os ingredientes, numa gestão ao minuto e ao metro cúbico, na expetativa de que as estrelas apreciassem a iguaria.