Baja Portalegre 500, Edgar Condenso: “Um Portalegre como há muito não se via”

Edgar Condenso e Nuno Silva, apresentaram-se esta sexta-feira à partida da Baja Portalegre 500, um evento este ano disputado no mês de novembro e num fim de semana marcado pela chuva intensa, que veio tornar o piso bastante escorregadio e enlameado. Dificuldades que ‘anunciavam’ uma prova ainda mais exigente que o habitual e que se confirmaram logo nos 3.36 quilómetros da Especial de Qualificação. A equipa começou por imprimir um bom ritmo, mas acabaria por ver a Ford Ranger tombar na sequência da transposição de um combro. “Com isso perdemos algum tempo, o que nos colocou a partir da última posição na parte da tarde.”, frisou Edgar Condenso.

Com um Setor Seletivo de 75.31 quilómetros ao cronómetro, e apesar das condições meteorológicas adversas continuarem a fazer-se sentir, a dupla partiu motivada e rapidamente apanhou e ultrapassou vários concorrentes. No entanto, a Ford Ranger acabaria por ficar atolada no percurso, fruto da degradação do piso pela passagem dos vários carros. “Felizmente, fomos ajudados por um concorrente, em mais uma mostra da grande entreajuda que se vive nas provas de todo-o-terreno”, enalteceu Nuno Silva.

O SS3 acabaria por ser anulado, fruto de um percurso que se tornaria intransponível, ao passo que a dupla seria forçada a abandonar a prova, com problemas de potência na Ford Ranger, originados pelas duras condições em que se disputou o primeiro de dois dias da Baja Portalegre 500.

“Demos o nosso melhor e por isso estamos de consciência tranquila. Este foi de facto um Portalegre como há muito não se via. Queremos deixar uma mensagem de enorme agradecimento aos nossos parceiros, pelo apoio ao nosso projeto, às nossas famílias, que nos acompanham em todas as nossas aventuras, e também à nossa equipa e adeptos, que estão sempre connosco. Muito obrigado a todos”, destacaram Edgar Condenso e Nuno Silva.