Baja Portalegre 500: Edgar Condenso e Lino Carapeta na luta do T1

Desde que apareceram as T1+ no todo-o-terreno, os ‘velhinhos’, mas ainda competitivos T1 foram ‘desaparecendo’ dos primeiros lugares das classificações do TT nacional, numa erosão que já se estava a notar face aos Challenger/T3, mas a sua competição, a do T1 continua a ser interessantes, mas agora dá-se mais atrás.

Mais longe da ‘vista’, mas não do coração!

Nesse contexto, no T1, lidera Edgar Condenso, com 82 pontos, 18 pontos na frente de Lino Carapeta com José Luís Garcia com 56. Hélder Oliveira está a recuperar e já soma 55, fruto dos triunfos nas duas últimas provas, e João Lourenço soma 53 pontos, mais nove que Bruno Oliveira.

Por isso, Edgar Condenso e Nuno Silva defendem liderança em Portalegre, quando faltam apenas disputar duas provas: “Portalegre traz-me memórias muito especiais em diferentes fases da minha vida e da minha carreira. Das primeiras experiências com o meu pai, que foi um dos pioneiros do TT em Portugal, à vitória como navegador do João Vassalo, à vitória na nossa categoria com o Nuno (Silva) e tantos, tantos momentos inesquecíveis… É uma prova duríssima, imprevisível, mas com uma atmosfera única, criada por um público que puxa por nós ao longo de todo o percurso! Este ano, claro, vamos para Portalegre para reforçar a nossa liderança do campeonato, numa época que está a ser muito positiva e onde temos uma vantagem pontual importante, embora nada esteja decidido”, apontou o ex-campeão nacional e ibérico de T2.