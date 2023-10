Baja Portalegre 500 é no fim de semana | AutoSport

A 37ª edição da Baja Portalegre 500 realiza-se no próximo fim de semana, e volta a trazer a elite do todo-o-terreno internacional a Portugal. A lista de inscritos ainda não é conhecida, mas vai haver boas surpresas.

Novamente integrada na Taça do Mundo FIA de TT, a prova do ACP sucede no calendário à Baja da Polónia, numa temporada que arrancou em fevereiro, com a Baja da Arábia Saudita.

A clássica portuguesa, famosa pelos duros setores seletivos alentejanos e pelo numeroso público, promete voltar a atrair grandes nomes da modalidade, nas duas e quatro rodas, prosseguindo o legado iniciado em 1987. Em 2022, recorde-se: o campeão nacional e europeu, João Ferreira (MINI), fez história ao tornar-se o mais jovem vencedor de sempre de uma prova da Taça do Mundo FIA, com 23 anos, e António Maio (Yamaha) conquistou também um emocionante triunfo nas motos, com a mais curta margem de vitória de sempre em Portalegre: 0,1s.

Veja o Programa da prova.