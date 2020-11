Baja Portalegre 500: Dia difícil para João Ramos

João Ramos e Filipe Palmeiro não tiveram um primeiro dia de Baja Portalegre 500 fácil – não o foi para nenhum dos concorrentes – mas a dupla da ‘Dama Negra’, que terminou o dia no 15º lugar a 19m46s da frente da corrida. Ficaram ‘atascados’ e não foi fácil sair do local: “Estamos em prova, depois de ontem a etapa ter sido encurtada, um dia muito difícil com o pára-brisas embaciado, o óleo do motor a nunca aquecer, chegámos a atascar e com muito esforço tivemos de usar as pranchas para conseguir continuar em prova”, disse.

FOTOS ACP/Paulo Maria; Paulo Pacheco e João da Franca