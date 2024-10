Baja Portalegre 500 de 2005: quando Armindo Araújo ‘espantou’ ao volante da Strakar

Mesmo cumprindo pouco mais de meia centena de quilómetros em Portalegre, a curta estreia de Armindo Araújo aos comandos da Mitsubishi Strakar Evolution ultrapassou todas as expectativas!

Infeliz no Prólogo (12º), devido à avaria do limpa pára-brisas, o piloto da Mitsubishi tratou de corrigir este contratempo logo nos primeiros quilómetros do sector seletivo inaugural.

Perfeitamente adaptado às difíceis condições do terreno, foi deixando para trás os pilotos que o precediam na estrada. Mas a surpresa maior era dada pelo cronómetro. Ao km 35, liderava a corrida com 42 segundos de vantagem sobre Jutta Kleinschmidt… “É realmente divertido conduzir na lama. Assim, nem se notam as diferenças de potência”, lembrava. Pena foi que esta participação tivesse um fim prematuro

apenas uma dezena de quilómetros à frente: “estava a correr tudo bem, mas de forma inesperada, a embraiagem começou a patinar, falhando por completo no espaço de apenas um quilómetro.

Custa pensar que andei mês e meio a preparar-me para esta prova e nem sequer consegui chegar ao fim do primeiro sector. A parte positiva é que estive no comando quando todas as equipas oficiais estavam em prova”, rematou o Campeão Nacional de Ralis.

A título de curiosidade, refira- se que Dominique Serieys, o diretor desportivo da MMMS, mostrou-se verdadeiramente surpreendido pelo facto desta ser a primeira prova de Armindo ao volante da Strakar: “se fosse meu piloto, só lhe pedia para andar mais devagar!”.