Baja Portalegre 500: Classificações, Resultados, | AutoSport

Classificações – 36.ª Baja Portalegre 500

Autos

1º João Ferreira / David Monteiro (MINI), 5h43m56,6s

2º João Dias / João Miranda (Can Am), a 21,7s

3º Luís Portela de Morais/Tomás Neves (OT3 OT3), a 4m26,6s

4º Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota), a 14m30,9

5º Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can Am Maverick), a16m29,4s

Motos

1º António Maio (Yamaha), 5h07m53,1s

2º Martim Ventura (Yamaha), a 0,1s

3º Gustavo Gaudêncio (Honda), a 7m28,5s

4º Miguel Castro (KTM), a 11m30,1s

5º Daniel Jordão (Husqvarna), a 13m39,3s

Quads

1º João Vale (Yamaha), 5h43m08,6

2º Luís Fernandes (Yamaha), a 3m24,4s

3º Filipe Silva (Suzuki), a 18m08,4

4º Fernando Cardoso (Yamaha), a 18m38,4s

5º Rafael Carvalho (Yamaha), a 19m59,9s

SSV

1º Gonçalo Guerreiro/Fernando Mendes (Bombardier Can Am RXS), 5h29m21s

2º João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick X3), a 4m04,2s

3º Marco Pereira/Eurico Adão (Can Am Maverick XRS), a 11m28,1s

4º Ricardo Sousa/Jorge Brandão (BRP Can Am X3), a 13m47s

5º André Carita (Can Am X3), a 14m03,5s

Mini Baja

1º Domingos da Cunha (Yamaha), 1h06m54s

2º Miguel Ferreira (Yamaha), a 1m53s

3º António Feliciano (Yamaha), a 3m03,9s

4º Luís Brandão (KTM), a 5m30,7s

5º Martim Caetano (Yamaha), a 6m40,5s

