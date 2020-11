Baja Portalegre 500, Carlos Barbosa: “O meu agradecimento vai para o público…”

Numa prova que se realiza em tempos complicados de pandemia, Carlos Barbosa destaca o facto do público ter acolhido bem os pedidos do ACP no que respeita à necessidade da Baja de Portalegre 500 não poder ter público: “Queríamos mostrar que se pode organizar provas em Portugal com todas as condições de segurança, o meu agradecimento vai para o público, assim como por vezes agradeço às milhares de pessoas que vêm, hoje agradeço a essas milhares de pessoas que não estão aqui e que cumpriram aquilo que pedimos, para não estar aqui, claro que me faz alguma confusão num prólogo onde costumam estar 40.000 pessoas não estar ninguém, mas ainda bem que não estão, pois estão a cumprir e isso quero agradecer. Foi um esforço muito grande, fizemos cerca de 320 testes a toda a gente, organização, jornalistas, toda a gente e portanto temos as condições de segurança para que a prova se realize sem haver qualquer espécie de problema. O tempo é o de Portalegre, vai dar muito que fazer aos concorrentes, mas é mesmo assim, estou muito contente. Portalegre sem chuva não é Portalegre. É a última prova é a Rainha do TT em Portugal”, disse Carlos Barbosa.